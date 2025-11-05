Varios equipos se perfilan al campeonato de veteranos

Los planteles Bravos del Gordo, Bucaneros, Deportivo Génesis y Sin Diente se perfilan como los nuevos campeones en las respectivas categorías del Torneo Dominical de la Liga Veteranos de Softbol.

Los Bravos del Gordo se han convertido en los líderes del grupo D2 tras jugar buena pelota en 11 partidos, de los cuales 10 se han quedado con el triunfo, dejando en el segundo puesto a Transportes Express que ostenta 8-5.

Por su parte, los Bucaneros se encuentran en la cima del standing al registrar 12 victorias y dos descalabros, sacando buena ventaja a sus más cercanos perseguidores, Amigos de Chano Cavazos y Titanes, que ostentan marca de 10-5.

En cambio, Deportivo Génesis ha tenido tremenda campaña en la que se ha encargado de dominar por completo el departamento D4 al presumir racha de 15 triunfos en forma consecutiva para convertirse en estos momentos campeón.







