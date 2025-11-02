Magnífico contra Rey Astral

Dos luchadores técnicos se enfrentarán por el Campeonato Crucero de Tamaulipas. Rey Astral y el Magnífico serán rivales en la disputa de este preciado cinturón.

Tremenda batalla se espera donde pase lo que pase y gane quien gane, los aficionados serán los más afortunados, ya que ambos gladiadores manejan la escuela de la lucha aérea.

Serán cinco luchas por campeonatos diferentes.

El Magnífico está obligado a aprovechar esta oportunidad pues hace un buen rato que no se cuelga un campeonato.