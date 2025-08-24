Listo Roldán para representar a México

El karateka reynosense Emilio Roldán Torres se integró a la Selección Nacional que viajará este domingo a Paraguay para participar en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción 2025.

Con mucho orgullo porta los colores de México y vivirá una gran experiencia internacional, además de poner muy en alto el nombre de Reynosa y por supuesto de Tamaulipas.

Emilio se ganó a pulso su convocatoria luego de convertirse en campeón nacional en la categoría (U12 +45 Kg), en el torneo selectivo realizado en Guadalajara, Jalisco. Es un destacado alumno en la escuela Maciel Karate Club, donde llegó cuando apenas tenía 6 años de edad.