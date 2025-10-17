Abren el telón los Cahuates y Compis

La temporada regular del Torneo Sabatino de la Liga Burocrática de Softbol esta cada vez más intensa porque han entrado al umbral que cada encuentro se ha convertido importante para sus aspiraciones de avanzar al playoff.

El pronóstico meteorológico esta bastante agradable para que se desarrolle la disciplina de la pelota blanda en los campos Pedro Guajardo y Tutelar, en los cuales se van a desarrollar un total de 12 encuentros.

Los peloteros de los Cahuates son los encargados de abrir las hostilidades en el diamante Pedro Guajardo para enfrentarse a Los Compis, encuentro pactado a las 8:30 de la mañana para posteriormente dejarle la mesa servida a los planteles de Secundaria 10 contra Cerezos.

El desfile de partidos no se va a detener por nada y dentro de los más atractivos de la jornada sabatina luce el de Galo Transporte ante Cheleros a las 19:00 horas.

En cambio, en el campo Tutelar las hostilidades no se van a detener ya que los Rangers van con todo su arsenal a conquistar el triunfo, pero enfrente esta Margo, mientras otro de los choques que acarará las miradas es entre los Amigos de Roberto Lucio que se topan con Yankees del Muchacho Alegre.







