Cahuates superan a Margor

La Liga Burocrática de Softbol estuvo de manteles largos al llevar a cabo la ceremonia de inauguración y premiación para posteriormente pasar a las hostilidades, donde los Cahuates consiguieron triunfo holgado al superar con calma por pizarra de 17-2 sobre los peloteros de Margot.

El lanzador Fernando Mendoza estuvo completamente inspirado en las cinco entradas para quedarse con victoria, siendo pieza clave para que la ofensiva tuviera la oportunidad de encontrarle los envíos a Óscar González, esté último termino por cargar con el descalabro.

Los bates de los Cahuates se mantuvieron encendidos y fue en el quinto acto dieron el cerrojazo final con largo ataque de ocho carreras para de esta manera mantenerse en la pelea en la actual temporada regular.

Los bateadores más efectivos fueron Eduardo Pachecano, Héctor Hernández y Abel Reyes pegaron respectivamente de 4-2, mientras su compañero Eulalio Rodríguez no se fue en blanco al conectar un imparable en dos turnos.







