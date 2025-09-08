¡Rodó el balón!

El balón comenzó a rodar nuevamente con el inicio del campeonato de la Liga TDP (Tercera División Profesional). Los reynosenses Abraham De León y Brando Martínez estuvieron presentes en el 11 inicial que presentó Cadereyta FC en el empate 1-1 que obtuvo en casa ante su similar Inter de Querétaro, aunque posteriormente se llevaron el punto extra en tanda de penales al son de 4-3.

Ambos jugadores fronterizos se conocen desde hace tiempo tras pertenecer a las filas de Mineros Reynosa, actualmente cuenta con el nombre de la Academia de Futbol Bravos Reynosa, en este nuevo reto sus caminos se cruzaron para ir en busca del campeonato y ascender deportivamente a la Liga Premier de Futbol.

En este duelo de la jornada 1 De León, que llegó al cuadro regiomontanos el anterior torneo, jugó los 90 minutos encargándose en mostrar la solvencia que se le caracteriza en el mediocampo, mientras Brando Martínez hizo su presentación a nivel profesional en la que figuro por espacio de 64 minutos para después salir de cambio por José Ramírez.

De León cuenta con mayor experiencia al jugar anteriormente con Mineros Reynosa en la Liga TDP, posteriormente fue firmado para unirse a las fuerzas básicas de Pumas y después se integró a Cadereyta FC, mientras Martínez cuenta con mucho recorrido amateur al participar en constante torneos estatales y nacionales por lo que ahora va con la firmeza de aprovechar esta oportunidad.