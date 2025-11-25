Cachorros, listos para el debut

Apenas la semana pasada los Cachorros FC realizaron su presentación oficial para encarar el campeonato de la Tercera División Mexicana.

Los reynosenses se mantienen con sus entrenamientos para debutar con pie derecho y hacer un buen trabajo en el venidero torneo.

¿Cuál es el calendario de los Cachorros FC?

Los dirigidos por Víctor López ya conocen a los rivales que van a enfrentar en la justa y su presentación en el organismo será cuando visiten a los Lobos FC este 30 de noviembre, mientras su juego en casa, en el Estadio 18 de Marzo, se verán las caras con sus similares de Matamoros Soly el 14 del siguiente mes.

El resto de los oponentes de Cachorros FC son San Pancho y Gallos, a los cuales se enfrentarán en la primera vuelta de local en las tentativas fechas de 17 y 31 de enero, respectivamente, mientras que la segunda tanda del torneo está programada para iniciar el 15 de febrero.

¿Qué jugadores integran el equipo?

El cuadro fronterizo estará contemplado por jugadores 2007-2008 y menores, en los cuales se permitirá cuatro refuerzos que sean 2005-2006, además de un jugador 2003, para de esta forma ir en busca de conseguir el campeonato.