Holgada victoria de los Cachorros sobre Amigos

Los Cachorros del Olmo engrandecieron sus batazos al fabricar certero ataque de 18 carreras para superar holgadamente 23-10 a los Amigos de Jesús Martínez y continuar con buen paso en el Torneo Nocturno de la Liga Aztlán de Softbol.

Por espacio de cinco episodios completos el juego estuvo sumamente apretado al estar la pizarra 7-5, pero fue en la cuarta tanda cuando los Cachorros no tuvieron misericordia de los lanzamientos de Jorge Rodríguez, al registrarle largo racimo de 18 anotaciones.

Esteban Padrón fue uno de los elementos claves en el ataque al disparar dos cuadrangulares para irse de 3-3, Ángel Alvarado de 3-2 con un jonrón, Héctor López también 3-2 y Juan Hernández Jr., no se fue con las manos vacías al sacar en una ocasión la pelota del diamante Aztlán.

El lanzador Jesús Martínez mantuvo en la pelea a los Cachorros para terminar cargando el triunfo en su guante, gracias al productivo y oportuno ataque, que termino por inclinar la balanza completamente a su favor.