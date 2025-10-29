Cachorros de Morúa se coronan campeones

Los Cachorros de Morúa no la tuvieron nada fácil y se exigieron al límite para superar en 12 entradas a su similar del Deportivo Ragil, por una pizarra apretada de 3-2, y de esta manera alzarse con el campeonato de playoff de la categoría 2da. Fuerza en la Liga Municipal de Beisbol Reynosa.

Por espacio de seis episodios completos, los Cachorros mantuvieron una ventaja de dos carreras, pero el Deportivo Ragil se vio en la necesidad de remar contra corriente, y en el séptimo inning la suerte le sonrió para emparejar el encuentro.

Los capítulos transcurrieron y ningún equipo pudo quebrantar el empate, pero fue hasta el cierre del doceavo rollo cuando los peloteros de Morúa marcaron la carrera de la diferencia y del campeonato, al batear a la hora cero.

Alfredo Morúa dio el grito de ataque al abrir con imparable, y después llegó a la intermedia con un elevado de sacrificio de su compañero Javier Morúa, mientras que Hugo García se convirtió en el héroe y jugador más valioso del partido, al conectar el batazo del título, provocando toda la algarabía de los asistentes al diamante de La Retama.