Intensa jornada en la Burocrática

Pasan las semanas y la intensidad en cada una de las jornadas va en aumento en los diamantes Pedro Guajardo y Tutelar de la Liga Burocrática de Softbol.

Los encargados de abrir las hostilidades este sábado son los Pisporros que se van enfrentar a los Diamondbacks a las 9:00 de la mañana, mientras los Amigos de Roberto Lucio, que llevan marca positiva de seis ganados y dos derrotas, se miden con Los de Balty, encuentro que va repercutir directamente en los primeros lugares del standing.

Las emociones van a ir en aumento cuando Transportes Galo ingresen al terreno de juego para enfrentarse con BM Aurowork, este último cuenta con potente line up y se ha convertido en uno de los planteles que constantemente llegan a la postemporada del organismo.

Dentro de la actividad en el campo Tutelar se van a desarrollar cuatro partidos en los que luce atractivo Cahuates contra los Compis a las 11:00 horas y Amigos de Eloy Flores se van a ver las caras con Amigos de Tijerina a las 14:00 horas.







