Recibe la Burocrática su jornada sabatina

Con un total de 11 partidos es la manera que se va desarrollar la jornada sabatina de la Liga Burocrática de Softbol. Los campos Pedro Guajardo y Tutelar están completamente listos para recibir un total de 22 equipos que van a ir en busca del triunfo para continuar su camino por conquistar el gallardete.

En punto de las 8:30 de la mañana los Yankees traen la consigna de bombardear el diamante al momento que se enfrenten contra los Compis, posteriormente es turno de los Rebeldes, que cuenta con line up respetable, para toparse con los Rangers a las 10:00 y después los Amigos de Eloy se topan con Galo Transporte, choque de pronósticos reservados.

Uno de los equipos que son serios candidatos al título son los Amigos de Balty, que se van enfrentar ante Secundaria 10, que también se ha convertido en rival a vencer. En cambio, los Amigos de Tijerina y Diablos están con la necesidad de ganar este duelo para mantenerse en la pelea.







