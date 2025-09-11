Actividad en la Burocrática no se detiene

En este venidero fin de semana la actividad deportiva se va desarrollar en la Liga Burocrática de Softbol. El campo Pedro Guajardo abre sus puertas este domingo para disputarse un total de 10 encuentros.

Pese al puente laboral por los festejos del 16 de septiembre la actividad del softbol no se detiene por lo que el domingo a las 9:00 de la mañana los Compadres y Venados de Panu son los encargados de abrir las hostilidades.

Las emociones van en ascenso cuando los Cachorros, con todo su distinguido line up, se va enfrentar a los Amigos de Many a las 10:30 de la mañana y posteriormente es turno de los Pericos se vean las caras a los Despreciados.

En el diamante del Tutelar la Secundaria 125 sostiene doble encuentros por lo su objetivo es escalar peldaños, pero primero tendrá que imponerse sobre los Piratas de Don Chuy y después a la Familia Arratia. Los equipos que descansan en esta jornada son Negados, Amigos de Razo, Brother de Many, Puros Amigos, Amigos de Murra, Familia Lara y Titanes.