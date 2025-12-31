Bulldogs cerca de campeonato

En pleno cierre del presente año los Bulldogs están más cerca que nunca de conseguir el campeonato de la categoría D2 de la Liga Veteranos de Softbol, tras pegar primero en la serie de campeonato (1-0) por pizarra dramática de 13-10 sobre su similar del Deportivo Medina.

Como unos auténticos perros se mostraron los peloteros de los Bulldogs al querer cargar la balanza a su favor y de esta manera sentir las mieles del éxito de conseguir el gallardete.

Por su parte el Deportivo Medina lo intento de todas las formas y estuvo cerca de conseguir la remontada con el par de bambinazos que dio Brayan Martínez.

Dentro de los jugadores que fueron determinantes para conseguir el triunfo brillan los nombres de Marco Cuervo, que se encargó en detonar dos cuadrangulares, mientras Ernesto Cortez y Eduardo Hernández fueron efectivos al momento de estar en la caja de bateo al disparar un jonrón, respectivamente.

Por su parte el lanzador Omar Briseño atravesó por algunos problemas en su labor, pero logró recomponer el camino para conducir a los Bulldogs al triunfo, mientras Juan Antonio Hernández por más que intento no pudo evitar el descalabro.



