El Único Jr. impuso su ley

El Único Jr puso en su lugar a Turok Jr tras vencerlo de forma polémica en una lucha mano a mano encadenados (Bull Terry Match).

Tuvo que ser por las malas, con esa rudeza que caracteriza al único heredero de los Tránsitos. Y es que el Único Junior se dejó ayudar un poquito por el réferi (el chocolate), quien terminó perjudicando al continuador de la Dinastía Indio.

El objetivo era tocar las cuatro esquinas consecutivamente, sea como sea, así que el Único lo hizo y por eso resultó el ganador de esta contienda.

"Muy contento, hoy se demostró que el mejor de los Juniors Intachables soy yo, y el mensaje va para la gente de gradas que grita y apoya a Turok, que pagan tres pesos y el mismo Turok les regala los boletos, su opinión no cuenta", comentó el Único Jr.

No conforme con el resultado, Turok Jr volvió a lanzarle el reto de máscara contra cabellera sin obtener una respuesta.

"De plano ese muchacho no entiende y siempre anda aspirando a algo grande, pero no le ha ganado a gente importante ...", señaló el ex líder de los Intachables antes de ser atacado por Turok en los vestidores.