Búfalos, monarcas de la Libre Varonil

El Deportivo Búfalo hizo efectivo los pronósticos de favorito al levantar el trofeo que los acredita como los nuevos campeones de la categoría Libre Varonil del organismo Club Futbol Total.

Durante la gran final el Búfalo impuso sus condiciones sobre su similar de 4:20 para golearlo 6-2 y de esta manera convertirse en los reyes de la cancha, dentro de la premiación individual se quedaron con el título de mejor portero.

En el torneo regular Deportivo El Búfalo fue el dueño absoluto de la tabla general al terminar su actuación en lo más alto, además no conoció la cara de la derrota, para presumir números positivos de 14 ganados y un empate para registrar 43 puntos. Su accionar ofensivo estuvo contundente con 72 goles a favor y la defensa estuvo atinada al solamente recibir 17 tantos.

En cambio, los jugadores de 4:20 no tuvieron mal torneo al finalizarlo con el subcampeonato, mientras en lo regular se quedaron en la segunda posición con 40 unidades, sacando mucha ventaja a los conjuntos de Maletas Jr., Beliquines y Deportivo LC.



