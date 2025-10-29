Agarrón entre Búfalos

Los Búfalos de Reynosa continúan con su preparación de cara a un 2026 lleno de retos.

En esta ocasión, la manda de la UAMRA se dividió en dos equipos y resultó ser un gran examen, donde los Blancos superaron a los Rojos por marcador de 12-6 en el emparrillado del Gimnasio de la UAT.

Es de llamar la atención la cantidad de jugadores que tienen, y por eso les alcanzó para armar dos equipos muy competitivos.

La primera anotación del partido fue por conducto del receptor Elías Contreras, tras un gran pase de Sergio Lewis (#3).

El empate llegó también por aire, con un pase de Emiliano Contreras (#15) que llegó a las manos del cerrado José Salazar (#23). La anotación del triunfo llegó por tierra, con un acarreo de Juan José Lujano.

Los entrenadores también se dividieron para este desafío: Óscar Garza y José Ramírez dirigieron a los Blancos, mientras que Rubén Jiménez y Jorge Alemán hicieron lo propio con los Rojos.

Los Búfalos no descansan, y el próximo 28 de noviembre disputarán un cuadrangular en Monterrey contra los Whitehorns y equipos de la UANL.







