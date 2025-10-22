Avanzan los Búfalos en fútbol

Benditos resultaron los penales para los Búfalos UAMRA, quienes por esta vía ganaron sus dos partidos y avanzaron a la etapa regional de los Juegos Interfacultades UAT 2025 de la Zona Norte, esto en la disciplina de fútbol soccer.

El equipo representativo de la Unidad Académica Aztlán ya había derrotado desde el manchón a los Bulldogs de Río Bravo, pero aún les faltaba el clásico reynosense contra los Bravos UAMRR.

Fue una final que se jugó con mucha intensidad y terminó empatada 1-1 en tiempo regular.

En los penales siempre existe un héroe y ese fue el portero Ángel Cortina, quien atajó dos disparos para darles el triunfo a los Búfalos.

Ahora el siguiente reto será enfrentarse ante los representativos de Nuevo Laredo y Matamoros para definir a los equipos que avanzarán a la fase estatal.



