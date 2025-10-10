Otro triunfo en Monterrey para Búfalos

Otro triunfo en Monterrey para BúfalosLos Búfalos de Reynosa se hicieron respetar una vez más en territorio regiomontano
La manada de la Unidad Académica Aztlán (UAMRA) venció a domicilio a los Warriors de Monterrey por marcador de 14-0, esto en duelo de preparación en la categoría Juvenil AA.
Los fronterizos presumieron una defensiva impenetrable y ofensivamente fueron contundentes para llevarse merecidamente la victoria.
Las anotaciones de la victoria fueron por cortesía de Axel Tijerina y Max Contreras.
Los Búfalos continuarán con su gira de compromisos amistosos y todo indica que su siguiente destino será Ciudad Victoria donde se enfrentarán a los Vaqueros.
