Otro triunfo en Monterrey para Búfalos

Los Búfalos de Reynosa se hicieron respetar una vez más en territorio regiomontano.

La manada de la Unidad Académica Aztlán (UAMRA) venció a domicilio a los Warriors de Monterrey por marcador de 14-0, esto en duelo de preparación en la categoría Juvenil AA.

Los fronterizos presumieron una defensiva impenetrable y ofensivamente fueron contundentes para llevarse merecidamente la victoria.

Las anotaciones de la victoria fueron por cortesía de Axel Tijerina y Max Contreras.

Los Búfalos continuarán con su gira de compromisos amistosos y todo indica que su siguiente destino será Ciudad Victoria donde se enfrentarán a los Vaqueros.



