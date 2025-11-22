Los Búfalos continúan dominando el beisbol

Los Búfalos representarán una vez más a la Zona Norte en los Juegos Interfacultades de la Universidad Autónoma de Tamaulipas en la disciplina de beisbol.

La novena de la UAMRA no tuvo oponentes en la etapa regional y sin despeinarse cumplieron con el segundo paso. La manada dirigida por Gerardo Leal ya había arrasado con la primera fase donde eliminaron a los Bravos UAMRR y a los Bulldogs de Río Bravo.

Alain Gallardo, subdirector de deportes de la UAT Zona Norte, estuvo presente en el protocolo y avaló la clasificación. Reynosa sigue dominando el Rey de los Deportes en los eventos universitarios y el objetivo es asistir al nacional como base de la selección UAT.

Por lo pronto viene una pausa y será hasta el mes de febrero cuando se reanuden las actividades con la última aduana que podría llevarse a cabo en Tampico.