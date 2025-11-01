Búfalos contra ex Búfalos

Los Búfalos chocarán una vez más contra los Ex Búfalos en un partido de gran tradición para la comunidad estudiantil de la Unidad Académica Reynosa Aztlán (UAMRA).

Alumnos y ex alumnos esperan con ansias este enfrentamiento "amistoso" que para el equipo Juvenil AA será de gran apoyo en su preparación, ya que los Ex Búfalos se lo toman con mucha seriedad y tienen en sus filas elementos que tuvieron un gran paso tanto en la categoría Intermedia como en la Liga Mayor.

El partido está programado para este sábado 1 de noviembre a las 16:00 horas en el emparrillado del Gimnasio Multidisciplinario de la UAT.

El coach Oscar Garza planeó una larga pretemporada para su manada juvenil, en el camino han enfrentado equipos de Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas, esto preparando lo que vendrá en el 2026 con una camada que promete muchos triunfos.



