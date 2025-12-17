Búfalos sacan boleto en voleibol playero

La actividad de los Juegos Interfacultades UAT Zona Norte llegó a su final en la etapa Regional donde los Búfalos UAMRA (Reynosa) salieron triunfantes y avanzaron a la etapa más importante. La manada de la frontera venció en dos sets a los representativos de Matamoros y Nuevo Laredo para conseguir el boleto. Ahora tendrán tiempo para prepararse ya que la eliminatoria estatal será hasta el mes de febrero 2026.