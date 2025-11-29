Reynosa cerrará su pretemporada jugando en el puerto de Tampico

Los Búfalos UAMRA de fútbol americano jugarán este sábado su último partido del 2025.

La manada de Reynosa de la categoría Juvenil AA visitará a los Búhos de Tampico y con este interesante duelo darán por concluida su pretemporada, que les resultó muy provechosa y al final tuvieron mucha razón en no participar en la caótica Temporada de Novatos de la Liga Universitaria de Fútbol Americano de la UAT (LUFAUAT).

¿Cuál es la importancia de este partido?

El coach Oscar Garza buscará sacarle el máximo provecho a este encuentro así que se lo tomarán con toda la seriedad. Los Búfalos están fogueando a sus novatos con miras a la Temporada 2026 de la categoría Intermedia donde serán candidatos al título.