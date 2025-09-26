Van Búfalos por otro desafío

Después de conquistar el Tazón Noreste en Monterrey, los Búfalos de Reynosa están listos para otro desafío fuera de casa.

La manada de la UAMRA viajará este sábado 27 de septiembre a Saltillo, Coahuila para enfrentarse en duelo de preparación a los Jaguares UNIFRAIRE en la categoría Juvenil AA.

A falta de actividad en Tamaulipas, esto debido a que no se jugará la temporada de LUFAUAT con esta categoría, el coach Oscar Garza continúa con su plan de trabajo enfrentándose a equipos de Nuevo León, Coahuila y Texas.







