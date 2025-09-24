Búfalos ganan Tazón Del Noreste

Los Búfalos de Reynosa regresaron a casa con el Tazón del Noreste II en sus manos, tras vencer a domicilio a los Whitehorns de Monterrey por marcador de 14-6.

Este partido fue correspondiente a la categoría Juvenil AA donde la manada fronteriza está fogueando a sus jóvenes, ya que el próximo año algunos subirán a la categoría Intermedia.

Los Búfalos mostraron personalidad y dominaron las acciones en el emparrillado.

Maximiliano Contreras abrió el marcador tras recibir el ovoide luego de un gran pase del mariscal de campo Emiliano Contreras.

El propio Emiliano se encargó de hacer la conversión de dos puntos. La segunda anotación del equipo de la UAMRA fue por cortesía de Axel Tijerina, con una vistosa recepción a pase de Emiliano.

El coach Oscar Garza se mostró contento con el accionar de sus muchachos y por sumar un trofeo más a sus vitrinas.



