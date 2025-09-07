Los Búfalos empiezan entrenamientos

Con el arranque del nuevo ciclo escolar los alumnos de la UAMRA se están reincorporando a sus respectivos equipos para prepararse de cara a los Juegos Deportivos Inter-Facultades UAT Zona Norte.

En beisbol los Búfalos reanudaron sus prácticas y esperan la incorporación de nuevos elementos.

Desde hace varias temporadas los peloteros de la Unidad Académica Aztlán son la base de la selección Correcaminos UAT que dirige el manager Gerardo Leal