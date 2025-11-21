¡Van al Interzonas!

El campeonato Regional de futbol rápido correspondiente a los Juegos Interfacultades UAT 2025 se quedó en manos de los Búfalos de la Unidad Académica Reynosa Aztlán, quienes superaron fácilmente sus dos exámenes y representarán con mucho orgullo a la Zona Norte en la etapa Interzonas (Estatal) que se llevará a cabo en febrero del próximo año en Tampico.

¿Qué ocurrió?

La manada rojinegra se hizo respetar en su cancha y en el primer partido golearon por marcador de 6-1 a los Halcones de Valle Hermoso. Para sellar su pase, aplastaron al representativo de Nuevo Laredo con un escandaloso 8-1, con una sobresaliente actuación de Brandon Rodríguez, quien se despachó con tres goles.

¿Quiénes más destacaron en el equipo?

Jorge Ordaz, Josué Torres, Mario Vargas, Osmar Hernández y Héctor Durán también se hicieron presentes en el marcador para consumar la holgada victoria. Los Búfalos demostraron su fuerza y habilidades en el campo, asegurando su lugar en la próxima etapa del torneo.