¡Contundentes en la red!

Con una mano en la cintura las Bufalitas sortearon la primera etapa de los Juegos Interfacultades UAT 2025 Zona Norte en la disciplina de voleibol de sala.

El equipo femenil de la Unidad Académica Reynosa Aztlán ganó con mucha facilidad con sus dos compromisos y avanzaron a la siguiente fase donde se enfrentarán ante los representativos de Nuevo Laredo y Matamoros, esto en el mes de noviembre con sede por definir.

Las voleibolistas de la UAMRA apalearon a las Bravas UAMRR en solamente dos sets, por parciales de 25-5 y 25-15 para amarrar su clasificación.

Antes, habían derrotado también por amplio margen a las Bulldogs de Río Bravo. Las Bufalitas están integradas por Valeria Guzmán, Victoria Tobias, Marisol Villarreal, Carolina Hernández, Ximena Santos, Karen Cantú, Itzel Zacarías, Viridiana Álvarez, Yiniva Ruiz, Yamile Perales, y son dirigidas por la entrenadora Ivonne López.



