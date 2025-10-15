¡Bufalitas sin piedad!

Con una goleada de escándalo se presentaron las Bufalitas UAMRA en los Juegos Interfacultades UAT 2025 Zona Norte.

Las reynosenses arrollaron por marcador de 16-0 a la facultad de Río Bravo para conseguir sus primeros puntos de esta eliminatoria.

Desde que rodó la pelota comenzó la lluvia de goles en la portería de las Bulldogs.

El dominio fue absoluto y las Bufalitas prácticamente tienen un pie en la siguiente etapa, pero aún no pueden cantar victoria pues todavía se tienen que enfrentar a las Bravas Reynosa Rodhe.

Solamente el primer lugar avanzará a la siguiente etapa para enfrentarse ante las representantes de Nuevo Laredo y Matamoros.

Los Búfalos también salieron victoriosos en las disciplinas de voleibol de sala (varonil y femenil).







