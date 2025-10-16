Bufalitas va por el boleto en voleibol

Deportes

El equipo femenil de voleibol de la Unidad Académica Reynosa Aztlán buscará este jueves amarrar su boleto a la siguiente etapa de los Juegos Interfacultades UAT 2025 Zona Norte
Bufalitas se presentaron con una victoria sobre las Bulldogs.

El equipo femenil de voleibol de la Unidad Académica Reynosa Aztlán buscará este jueves amarrar su boleto a la siguiente etapa de los Juegos Interfacultades UAT 2025 Zona Norte. 

Las Bufalitas se presentaron con una victoria sobre las Bulldogs de Río Bravo a quienes liquidaron en dos sets 25-10 y 25-19. 

En el duelo definitivo se enfrentarán a las Bravas de la Unidad Académica Rodhe, en el clásico reynosense que se jugará a las 10:00 horas en el Gimnasio Multidisciplinario. 

La misma situación vive el equipo varonil de voleibol, quienes vencieron a Río Bravo y este jueves definirán todo contra los Bravos. 


