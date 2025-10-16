Bufalitas va por el boleto en voleibol

El equipo femenil de voleibol de la Unidad Académica Reynosa Aztlán buscará este jueves amarrar su boleto a la siguiente etapa de los Juegos Interfacultades UAT 2025 Zona Norte.

Las Bufalitas se presentaron con una victoria sobre las Bulldogs de Río Bravo a quienes liquidaron en dos sets 25-10 y 25-19.

En el duelo definitivo se enfrentarán a las Bravas de la Unidad Académica Rodhe, en el clásico reynosense que se jugará a las 10:00 horas en el Gimnasio Multidisciplinario.

La misma situación vive el equipo varonil de voleibol, quienes vencieron a Río Bravo y este jueves definirán todo contra los Bravos.



