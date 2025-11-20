Son campeonas de la Zona Norte

Las Bufalitas Reynosa Aztlán cumplieron el primer objetivo tras conquistar la etapa Regional de los Juegos Interfacultades UAT 2025 en la disciplina de fútbol bardas.

En la final vencieron por marcador de 6-4 a las Delfines de Enfermería Matamoros y se ganaron el derecho de representar a la Zona Norte en la etapa Interzonas (Estatal) que se llevará a cabo el próximo año en Tampico.

Dos jugadores se repartieron la media docena de goles. Lourdes Martínez e Iliana Rodríguez fueron las figuras de este encuentro, cada una con tres goles. El partido fue dominado por las chicas de la Uamra, pero cometieron algunos errores, sobre todo en la portería, que se convirtieron en goles para las Delfines.

Cuando las visitantes estuvieron muy cerca de empatar el juego apareció la magia de "Lulu" Martínez, quien hizo un golazo de tiro libre, su disparo libró la barrera por un lado y dejó parada a la guardameta.