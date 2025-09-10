Brujas 91, campeonas en Club Futbol Total

Semana candente se presentó en el Club Futbol Total al llevarse a cabo la gran final de la categoría Femenil Semanal, resultando campeonas las Brujas 91 tras desplegar un buen futbol en el partido de vuelta para imponerse apretadamente a su similar de Katies Shop.

Durante el cotejo de ida las Brujas no jugaron mal, pero el resultado no les favoreció al verse abajo por marcador de 5-3, pero en el segundo desafío se desató la lluvia de goles para salir vencedoras por la mínima diferencia de 9-8 y presumir a su favor el marcador global 14-11.

Dentro de la ceremonia de premiación fueron reconocidas Karla Pérez y Zoé Cruz como las mejores porteras del torneo al solamente permitir 12 goles en más de 10 partidos, además la delantera Yisel Méndez estuvo en plan grande con 31 anotaciones.



