Deportes

Brujas 91, campeonas en Club Futbol Total

Semana candente se presentó en el Club Futbol Total al llevarse a cabo la gran final de la categoría Femenil Semanal
  • Por: Josué Segura
  • 10 / Septiembre / 2025 -
  • COMPARTIR
Brujas 91, campeonas en Club Futbol Total

Club Futbol Total cierra el campeonato femenil del Club Futbol Total

Semana candente se presentó en el Club Futbol Total al llevarse a cabo la gran final de la categoría Femenil Semanal, resultando campeonas las Brujas 91 tras desplegar un buen futbol en el partido de vuelta para imponerse apretadamente a su similar de Katies Shop. 

Durante el cotejo de ida las Brujas no jugaron mal, pero el resultado no les favoreció al verse abajo por marcador de 5-3, pero en el segundo desafío se desató la lluvia de goles para salir vencedoras por la mínima diferencia de 9-8 y presumir a su favor el marcador global 14-11. 

Dentro de la ceremonia de premiación fueron reconocidas Karla Pérez y Zoé Cruz como las mejores porteras del torneo al solamente permitir 12 goles en más de 10 partidos, además la delantera Yisel Méndez estuvo en plan grande con 31 anotaciones. 


EL MAÑANA RECOMIENDA