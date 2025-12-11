Se coronan Brodys en la letra ´B´

En dos juegos los Brodys sentenciaron la final a su favor para convertirse en los nuevos campeones de la categoría "B", en la Liga Universitaria Empresarial de Softbol de la UAT.

Enfrente estuvo el equipo de Furia Naranja, que no sintió lo duro sino lo tupido, ya que en el segundo encuentro la ofensiva de los Brodys explotó para llevarse el triunfo por la vía del nocaut por pizarra de 23-12.

Es así como se cerró con broche de oro la quinta temporada de esta liga que llegó para quedarse. Los Brodys sorprendieron a propios y extraños, ya que vinieron de menos a más y en los playoffs fue donde encontraron su mejor versión.