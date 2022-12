¡Brilla en la duela!

La destacada voleibolista de los Rattlers cerró su ciclo deportivo de cuatro años con el plantel educativo, el cual se vio afectado por la pandemia Covid-19 al detenerse toda actividad, pero al momento que retornaron las acciones con la nueva normalidad su espíritu ganador la empujó en seguir adelante para tener destacadas actuaciones en cada uno de los partidos.

"Para empezar todos estos años que estuve han sido maravillosos porque desde muy chica he trabajado para llegar donde estoy ahorita y junto con mi equipo que todos nos hemos ayudado ha sido parte importante para tener un gran año este 2022", comentó Hernández Longoria, que debido a su productivo rendimiento quedó seleccionada en la categoría "primer equipo" por parte de los coaches del Valle de Texas.

Uno de los mejores momentos de América dentro de la duela fue clasificarse con sus compañeras a la etapa Regional y quebrantar una larga sequía de 14 años que los Rattlers de Sharyland no lo habían podido llegar a estas instancias, dejando de esta manera una huella importante.

La voleibolista quedó dentro del primer equipo de todo el distrito al ser seleccionada por los coaches del Valle de Texas.

"Llegamos a los Regionales es algo que no es seguido que se realice en la escuela y más porque somos una escuela del Valle de Texas, que no es muy reconocida por su nivel deportivo porque nos toman como un rival débil, y lo que me queda es que llegar a esas instancias es un orgullo muy grande porque teníamos 14 años de no llegar a esas instancias la última vez fue en el 2012 que la escuela no avanzaba y la verdad fue algo muy bonito porque cuando nos fuimos en el autobús todos nos despedían y la verdad la experiencia fue muy agradable porque nadie de mis compañeras lo habíamos vivido", explicó con gusto de ser parte de un momento importante para la institución educativa.

En el plano personal América fue efectiva en romper el récord de 200 saques y se quedó cerca en quebrantar la marca de mil clavadas, lo cual la motivo en seguir adelante en esta disciplina que le ha dado muchas satisfacciones.

"Es un recuerdo muy bonito porque estaban todos para ayudarme, apoyarme y festejar conmigo, esa experiencia es algo muy bonito que siempre recordare, además es algo bueno que deje en mi paso por mi preparatoria. Tuve que trabajar muy duro y desde entonces lo que he querido es poder superarme y competir contra mí misma y dar mi mayor esfuerzo", señaló.

El ciclo de la atleta, que reside en Estados Unidos y que cuenta con una gran descendencia deportiva por parte de su familia Hernández y Longoria, ha finalizado en el plano de preparatoria y ahora se prepara fuertemente para llegar con un gran nivel a la Universidad y comenzar a escribir un capítulo nuevo. Como parte de su preparación sostendrá partidos en Boston, Colorado, Nevada y otros lugares para tomar la mayor experiencia posible.