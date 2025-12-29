¡Bravos, campeones!

Con un total de 11 cuadrangulares que construyeron largos ataques de 10 y siete carreras los Bravos del Gordo apalearon 26-13 a Transportes Express para coronarse campeones de la categoría D2 de la Liga Veteranos de Softbol.

Jesús Rodríguez tuvo tremenda actuación en el segundo de la serie al detonar tres cuadrangulares en cinco turnos legales, mientras Carlos Díaz también colaboro en la paliza con dos jonrones, que se combinaron con los vuelacercas de Genaro Ugalde, Marco Cuervo, Jorge Rivera, Felipe Chávez Ernesto Cortez y Luis Hernández.

El serpentinero Ismael Vázquez sufrió en su actuación al ser fuertemente castigado en la alta del segundo episodio con 10 carreras, después los Bravos del Gordo no se detuvieron y agregaron siete rayitas en el sexto episodio para aumentar la distancia al son de 24-11.

El abridor Macario Castillo solamente pudo estar en el centro del diamante por espacio de una entrada y termino por irse sin decisión, mientras en acciones de relevo ingreso Ángel Vicencio que termino por calmar a la ofensiva enemiga con par de ceros para de esta forma capturar el triunfo en su guante.



