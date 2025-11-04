Logran Bravos su tercer triunfo

Los Bravos de la Unidad Académica Reynosa Rodhe (UAMRR) ligaron su tercera victoria de la temporada en la liga Universitaria de Fútbol Americano de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, categoría Novatos.

El equipo azul y oro aprovechó su condición de local para vencer a los Coyotes del Tecnológico Reynosa por marcador de 8-2 y de esta forma mantienen el invicto en la fase de grupos.

Previo a este compromiso los Bravos habían derrotado a los Zorros de la Facultad de Comercio y Administración (Ciudad Victoria) en un emocionante duelo que terminó 13-8.

El equipo reynosense está prácticamente clasificado a la siguiente fase de esta temporada corta donde la LUFAUAT dejó mucho que desear, pero los equipos están poniéndole algo de seriedad para sacar la temporada adelante.