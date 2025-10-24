Bravos va por su segunda victoria

Los Bravos comenzaron con el pie derecho la Temporada 2025 de la categoría Novatos de la liga Universitaria de Fútbol Americano de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, tras vencer 12-0 a los Coyotes del Tecnológico de Reynosa y este viernes van por su segunda victoria cuando reciban a los Zorros FCAV de Ciudad Victoria.

El duelo se llevará a cabo a las 13:00 horas en el emparrillado de la Unidad Académica Reynosa Rodhe donde esperan contar con el apoyo de sus compañeros estudiantes. Los Bravos ya dieron una probadita de lo que han preparado para esta campaña, sobre todo defensivamente donde se vieron muy aplicados para mantener el cero.

Ofensivamente el coach Adalberto Cobos también mostró variantes, resaltando el trabajo de su mariscal de campo, Pedro Hernández. Las anotaciones contra Coyotes fueron obra de Alan González (#23) en una corrida de 60 yardas.

La defensiva también colaboró con puntos, un "pick six" de Isboseth Torres (#25), quién regresó el ovoide 50 yardas hasta las diagonales.



