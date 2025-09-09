¡Bravos, encendidos!

Tremendo inicio de torneo que ha tenido la Academia de Futbol Bravos Reynosa, de la categoría 2013, al ganar sus tres primeros encuentros en la Liga de Campeones de Futbol.

En su reciente partido de la jornada 3 los Bravos estuvieron encendidos como su uniforme rojo tras superar 3-0 a los Tigres, en el campo Nido Águila.

Los Bravos resolvieron las acciones en el primer tiempo al momento que Leonel García jugó en línea para salir en buena posición y enfilarse solo contra el guardameta para inaugurar el marcador.

Minutos más tardes los Bravos aseguraron su tercer triunfo con doblete de Tadeo Hernández para de esta manera continuar con su buen paso en este naciente torneo.

Con este resultado llegaron a 9 puntos y una vez más levantan la mano para ser contendientes por el título, el cual en los recientes torneos se les ha negado.