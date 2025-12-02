Los Bravos, con su equipo de animación y porristas, pusieron en lo más alto el nombre de la Universidad Autónoma de Tamaulipas y de su facultad, la Unidad Académica Reynosa-Rodhe tras conquistar el Campeón de Campeones en el prestigioso evento nacional "Cop Brands C&D Championship 2025", celebrado en Guadalajara, Jalisco.

Las y los estudiantes brillaron en su faceta de atletas y regresaron a casa con la satisfacción de haber obtenido el máximo galardón que otorga este evento.

¿Cómo lograron los Bravos UAT el primer lugar?

Fueron meses de intensa preparación y dedicación total para perfeccionar cada detalle de sus rutinas bajo el mando del entrenador Albis Josué Blanco.

Los Bravos conquistaron el primer lugar en dos categorías de alto nivel: Cheer Nivel 4.2 y Cheer Nivel 7.2. Además, por obtener los puntajes más altos en sus respectivas categorías, fueron reconocidos con los anillos de Grand Champions y ascendieron al Golden Rank, una gran distinción en este evento.

Detalles del triunfo de los Bravos en Guadalajara

El director, Dr. Jaime Gerardo Malacara Navejar y toda la comunidad universitaria de la UAMRR, felicitaron a sus deportistas.