¡Listos los Bravos!

Los jugadores de la categoría 2015 de la Academia de Futbol Bravos Reynosa han cerrado filas y se han declarado completamente listos para viajar a Ciudad Juárez y encarar la segunda edición del Torneo Bravos Internacional 2025 denominado "Ing. Federico de la Vega".

Durante el pasado fin de semana los reynosenses iniciaron con triunfo el campeonato de la Liga Universitaria de Futbol para de esta manera enfocarse en la presente semana en su participación en el torneo exclusivo de la institución FC Juárez, que tiene como uno de sus objetivos principales captar talento por medio de sus visores para posteriormente darle un seguimiento en las fuerzas básicas.

Un total de seis categorías van estar presentes en la que irán en busca de obtener el campeonato, en lo cual destacan los Bravos Reynosa 2015 al estar ubicados en el Grupo 1 que esta integrado por Bravos Central Soccer, Bravos Misiones y Bravos Sur.

El debut del cuadro fronterizo se va dar el jueves con doble partido ante sus similares de Bravos Sur y Bravos Central Soccer, mientras su tercer compromiso es el viernes contra Bravos Misiones.

La plantilla de los Bravos Reynosa es compuesta por Arlette de León, Irving Rodríguez, Aldo Reyes, Tadeo Hernández, Iker Salazar, Brandon Vázquez, Arturo Lerma, Iker Rangel, Miguel Álvarez, Leonardo Piñón, Emiliano Sánchez, Diafrit Roldán, Erick Betanzos y Fernando Ortiz, todos ellos son dirigidos por Felipe Hernández.

Los jugadores de la categoría 2015 de los Bravos Reynosa van a participar en la segunda edición Torneo Bravos Internacional 2025 "Ing. Federico de la Vega".