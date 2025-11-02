Avanzan Bravos a cuartos de final

La Academia de Futbol Bravos Reynosa llegó a la Copa Mazatlán para convertirse en protagonista con los jugadores de la categoría Sub9 (2016) e inmediatamente consiguieron clasificarse a los cuartos de final y de esta manera convertirse en candidato para quedarse con el campeonato.

En su partido de presentación lograron empatar 2-2 ante su similar Necaxa Saltillo, mientras en su segundo compromiso consiguieron su primer triunfo al doblegar 2-0 a los Tuzos de Mazatlán y en el tercer duelo soltaron la lluvia de goles para doblegar holgadamente 4-1 a Delfipac de Mazatlán.

El cuadro infantil es dirigido por Alfredo Pedraza y dentro de la plantilla aparecen los nombres de Ángel Pérez, Carlos Sequera, Eithan Coss, Fabrizio Rodríguez, Felipe Treviño, Héctor Ramos, Juan Fuentes, Leonardo Riveroll, Luis Barbosa, Mathías López, Osiel Trejo y Ricardo Morales.

Los directivos de la Academia de Futbol Bravos Reynosa mantienen su programa de participar en torneos locales, estatales y nacionales con el objetivo que los jugadores tengan mayores herramientas en su formación deportiva.