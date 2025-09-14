¡Bravos es líder!

Los jugadores de la Academia de Futbol Bravos Reynosa finalizaron la fase de grupos, de la categoría 2015, de manera perfecta para de esta manera convertirse en uno de los candidatos en obtener el título en la segunda edición Bravos Internacional 2025 ¨Ing. Federico de la Vega¨.

Durante la primera etapa los reynosenses terminaron de manera perfecta con 9 de 9 gracias a los tres triunfos que obtuvieron, además la ofensiva se convirtió en una se las más letales al registrar 21 goles a favor, mientras la defensa se convirtió en una muralla al solamente permitir dos goles.

Los Bravos de la categoría 2015 terminan la fase de grupo en primer lugar del Torneo Bravos Internacional 2025.

En su primer partido del torneo, que se efectúa en Ciudad Juárez, los dirigidos por Felipe Hernández se impusieron holgadamente 11-0 sobre su similar de Bravos Sur, gracias a la tremenda actuación de Erick Betanzos que se encargó de marcar cinco goles, que se combinaron con el doblete de Julio Lerma, además de las anotaciones solitarias de Iker Rangel, Diafrit Roldán y Emiliano Sánchez y Aldo Reyes.

En su segundo cotejo la contundencia estuvo de lado al golear 5-0 a Bravos Central Soccer. El atacante Erick Betanzos se hizo presente en par de ocasiones en el marcador, seguido de las dianas de sus compañeros Arlet De León, Iker Salazar y Emiliano Sánchez.

El buen paso de los fronterizos se mantuvo en el tercer duelo, en el cual se vieron en la necesidad de aplicarse a fondo al verse abajo por diferencia anotaciones. La remontada fue construida por conducto de Erick Betanzos, Leo Piñón, Iker Salazar y Arlet De León, esta última mando guardar la pelota en dos ocasiones.