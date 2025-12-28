¡A una victoria del campeonato!

Con un total de seis cuadrangulares los Bravos del Gordo apalearon 15-4 a Transportes Express para colocarse a un juego de conseguir el campeonato de la letra D2 en la Liga Veteranos de Softbol.

Durante la baja de la primera entrada los Bravos estuvieron verdaderamente bravos con el bate al conectar Felipe Chávez y Jesús Rodríguez jonrones espalda con espalda para realizar sus primera cuatro carreras, después en el segundo rollo agregaron una más con solitario vuelacerca de Ernesto Cortez.

Los Bravos del Gordo aumentaron las revoluciones en el tercer inning al momento que Carlos Díaz y Jesús Rodríguez pegaron bambinazos para coronar larga ofensiva de seis rayitas y cargar cada vez más la balanza a su favor 11-0.

El lanzador Carlos Díaz presumió tremenda actuación en el campo Veteranos 1 al recetar cuatro ceros consecutivos de los cinco que registro en siete entradas completas, dejando en claro el dominio que tuvo para colocar a los Bravos a un juego se alzarse con el gallardete de postemporada.