Boxeadores listos para la batalla

Se confirmó la primera función de boxeo profesional del año en esta ciudad, donde el talento de casa subirá al ring.

En rueda de prensa se anunció el cartel donde la pelea estelar pactada a 6 rounds en peso súper gallo, será protagonizada por el reynosense Oziel el "Rayo" Rangel y el matamorense Alan "Asesino" Carranza.

En el combate semifinal firmado a 4 rounds en peso welter, César Vázquez se dará con todo ante Carlos Chavarria. Otros que subirán al encordado a repartir golpes son Manuel el "Güero " Reyna, la "Sombra" Rodríguez y el debut de Fernando el "Ferre" Zaleta.

En el evento se llevará a cabo un homenaje póstumo en memoria de Carlos "Buzo" Hernández y Winston Guerrero.



