Botes doblegan a Amigos de Checo

Con dos cuadrangulares que salieron de los bates de Sergio Pérez y Daniel Vela el plantel los Botes doblegaron con facilidad a los Amigos de Checo por pizarra de 20-10, dentro de la jornada nocturna en la Liga Federal Independiente de Softbol.

Fueron tres episodios que la ofensiva de los Botes estuvo tranquila, pero en la cuarta tanda no le tuvieron piedad a los lanzamientos de Arnoldo Castro, que termino por cargar con el revés, al fabricar largo rally de 10 carreras y de esta manera encaminarse tranquilamente en finiquitar las acciones por la vía de la misericordia.

Pérez y Vela fueron uno de los principales jugadores en llevar a los Botes la victoria al pegar par de jonrones, mientras Iván Guerrero anduvo encendido al irse de 4-4 combinado con Gabriel Farías, Víctor Lugo y Sergio González que pegaron tres inatrapables, respectivamente.