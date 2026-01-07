Botes de Basura supera por 23-8 a los Nietos del Ruso

Fueron cinco entradas completas donde brillo completamente la ofensiva de los Botes de Basura para superar ampliamente 23-8 a los Nietos del Ruso, dentro de las hostilidades en el Torneo de Softbol Aztlán.

Con un total de tres cuadrangulares combinado con jugosos rallys de nueve y siete carreras en la segunda y quinta entrada, respectivamente, fue suficiente para obtener su segundo triunfo dentro de la justa.

En su primera tanda los Botes de Basura tomaron el mando con por dos anotaciones, destacando el batazo largo de Juan Casas, mientras en el segundo episodio Guillermo Ponce, Sergio Pérez, Daniel Vela y Víctor Lugo conectaron dobletes remolcadores para aumentar la ventaja 11-5.

Durante el transcurrir del juego el lanzador Abelardo Torres fue efectivo en el segundo y quinto rollo al no permitir daño alguno y de esta manera asegurar el triunfo, el cual estuvo acompañado por el certero ataque de siete rayitas que registraron por conducto de Casas y Ponce que dispararon vuelacercas.







