Botes de Basura se apunta primer triunfo

Por espacio de cinco entradas completas los peloteros de Botes de Basura no dejaron de batear para conseguir su primera victoria de 19-11 sobre Piratas, dentro de las hostilidades del Torneo de Softbol Aztlán.

Sergio Pérez detonó tres cuadrangulares, que se combinaron con los jonrones de sus compañeros Juan Casas y Eduardo Farías para de esta manera construir par de rallys de cinco carreras.

Desafortunadamente los Piratas despertaron tarde al irse en blanco en dos tandas tras ser controlados por el lanzador Abelardo Torres, pero en el quinto inning lograron hacer daño con siete carreras, pero el tiempo ya no les alcanzó.

Guillermo Ponce y Pérez se fueron de 5-3, Víctor Lugo y Eduardo Farías pegaron de 4-3, seguido de Juan Casas que dio tres imparables.