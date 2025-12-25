Cierra Botes año con victoria contundente

Los peloteros que defienden los colores y el nombre de Botes de Basura se han convertido en protagonistas en la actual temporada regular de la Liga Lagunera de Softbol. En su último partido del presente año se impusieron holgadamente 18-5 a los Pericos de Valle Verde.

Roberto Espinoza brilla como pitcher en la victoria

Los jugadores de los Botes de Basura comenzaron a inundar el diamante con imparables para fabricar dos ataques de cuatro carreras en la tercera y sexta entrada, respectivamente, para sumar un triunfo en la actual campaña. Roberto Espinoza fue el pitcher ganador en este cotejo, luciendo en la loma de las responsabilidades, en tanto el revés fue para Ángel Puentes que no pudo controlar la pesada artillería de sus oponentes, que salieron decididos a ganar.

Imparables de Botes de Basura marcan la diferencia

Guillermo Ponce, Iván Guerrero, Daniel Vela y Gabriel Farías estuvieron atinados al momento de estar en la caja de bateo al descargar tres imparables en cuatro turnos legales, mientras Víctor Lugo se fue de 3-3 y Eduardo Farías de 4-2 con un jonrón incluido.