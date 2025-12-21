Botes de Basura dejan tendidos a los Charger

Cuando todo apuntaba que los Botes de Basura se iban a llevar el descalabro, en la última tanda de bateo respondieron con tres carreras para dejar tendidos sobre el terreno a los Charger por pizarra apretada de 11-10, en duelo correspondiente a la Liga de Softbol Francisco Huerta.

Los Botes navegaban con cierta tranquilidad, pero inesperadamente en la alta de la séptima entrada permitieron dos rayitas que los colocaron abajo en el marcador 8-10, pero lograron responder en el cierre de la misma escena con tres viajes directamente al pentágono que terminaron por ser fundamentales.

Entre los mejores bateadores destacaron, Gabriel Farías de 5-4, Jorge Rodríguez se fue de 5-3, Sergio Pérez de 5-2 en tanto Carlos Torres la voló en la segunda entrada.