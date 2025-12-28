Apalean Cerveceros a los Golden Boys

Con tremenda blanqueada de 16-0 de los Cerveceros de Juanito sobre los Golden Boys se fueron de vacaciones en la Liga Lagunera de Softbol.

Los peloteros de Juanito tuvieron un partido especial porque estrenaron su nuevo uniforme para encarar la presente temporada regular, en el campo Francisco Huerta.

La lluvia de carreras se dio en la primera entrada cuando le encontraron con facilidad los lanzamientos a Juan Santos y conducirlo a cargar con el descalabro, ya que en el tercero y cuarto rollo volvieron hacer daño para asegurar la victoria.

Ángel García Jr., de 4-3 con un jonrón, Alejandro Amador de 3-2 con un vuelacerca y Saúl Celestino también de 3-2.

El abridor Eduardo Vázquez estuvo inspirado al encontrarse completamente con la zona de strike al solamente permitir en su labor dos hits para salir bien librado del diamante.