Invitan a la ciudadanía a bicicletear

Rodar por la ciudad es una actividad que cada vez más personas están haciendo y el club Reynosa en Bici es uno de los principales impulsores. Todos los martes y domingos realizan recorridos con diferentes rutas y distancias.

Hombres y mujeres de todas las edades, jóvenes y adultos pedalean juntos tanto para ejercitarse como para sacar el estrés después de un día pesado de trabajo o escuela. Incluso hay quienes asisten como terapia para combatir la ansiedad.

El grupo va creciendo y sus fundadores, encabezados por Esteban Ruíz, hacen un llamado a la población en general para que dejen el miedo a un lado y se unan. No importa si son novatos o expertos, aquí todos se apoyan.

Otro de sus objetivos es reforzar la educación vial entre los automovilistas para que respeten a los ciclistas. El punto de reunión es el Museo del Ferrocarril los martes a las 19:30 horas y después del recorrido se ponen de acuerdo para la rodada dominical.

Los requisitos son llevar casco, luces y mucha energía. Incluso te pueden conseguir una bicicleta para que vivas la experiencia.



