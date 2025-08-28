Deportes

Invitan a la ciudadanía a bicicletear

Rodar por la ciudad es una actividad que cada vez más personas están haciendo y el club Reynosa en Bici es uno de los principales impulsores
  • Por: Alberto Gamboa
  • 28 / Agosto / 2025 -
Cada vez más personas se están uniendo al club Reynosa en Bici para pedalear por la ciudad.

Rodar por la ciudad es una actividad que cada vez más personas están haciendo y el club Reynosa en Bici es uno de los principales impulsores. Todos los martes y domingos realizan recorridos con diferentes rutas y distancias. 

Hombres y mujeres de todas las edades, jóvenes y adultos pedalean juntos tanto para ejercitarse como para sacar el estrés después de un día pesado de trabajo o escuela. Incluso hay quienes asisten como terapia para combatir la ansiedad. 

El grupo va creciendo y sus fundadores, encabezados por Esteban Ruíz, hacen un llamado a la población en general para que dejen el miedo a un lado y se unan. No importa si son novatos o expertos, aquí todos se apoyan. 

Otro de sus objetivos es reforzar la educación vial entre los automovilistas para que respeten a los ciclistas. El punto de reunión es el Museo del Ferrocarril los martes a las 19:30 horas y después del recorrido se ponen de acuerdo para la rodada dominical. 

Los requisitos son llevar casco, luces y mucha energía. Incluso te pueden conseguir una bicicleta para que vivas la experiencia.


